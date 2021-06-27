В Албанії власники готелів влаштували стрілянину через лежаки, є жертви
Неділя, 27 червня 2021, 14:58
В ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж сталася перестрілка, в результаті якої четверо людей загинули, двоє отримали поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Причиною перестрілки став конфлікт між двома родинами - власниками двох готелів - через межі дільниць на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для своїх туристів.
Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.
Поліція вилучила вогнепальну зброю - пістолети - яку, як підозрюють, використовували під час конфлікту.
Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.