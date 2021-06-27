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В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за лежаков, есть жертвы

Воскресенье, 27 июня 2021, 14:58

В ночь на 27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании, в городе Пула Плаж произошла перестрелка, в результате которой четыре человека погибли, двое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Причиной перестрелки стал конфликт между двумя семьями, владельцами двух отелей, из-за границ участков пляжа, где они устанавливали шезлонги для своих туристов.

Среди двух убитых - два родных брата. Одному убитому было всего 20 лет, одному из раненых - 17.

Полиция изъяла огнестрельное оружие (пистолеты), которое, как предполагается, использовалось во время конфликта.

Также были изъяты записи с камер безопасности в районе, где может быть снят момент столкновения.

 
 

Темы: Албаниячрезвычайное происшествиеоружиетуризм


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