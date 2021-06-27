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Грози, град і шквали найближчими днями не відступлять

Неділя, 27 червня 2021, 16:38

Найближчими днями в Україні очікуються грози, град і шквали.

Джерело: ДСНС, Інтерфакс-Україна

Деталі: У неділю, 27 червня, у північних, центральних та південнихобластях місцями пройдуть сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Дослівно: "28 червня в Україні, крім західних та більшості південних областей, грози, у східній частині в окремих районах град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

У Києві та області 28 червня грози (І рівень небезпечності, жовтий)".

Більше деталей: Разом з тим, як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, у понеділок у західних та більшості південних областей без суттєвих опадів. На решті територій короткочасні дощі, грози. У Чернігівській, Сумській, вночі місцями та Полтавській областях значні дощі. На Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

 

Вітер північно-західний, на сході країни південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 12-17°; вдень 23-28°, у Закарпатській, Луганській та південних областях до 30°.

У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.

У вівторок, 29 червня, вночі без опадів. Вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с, на решті територій без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, в Закарпатті до 33°.

 

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Вранці 27 червня температура води в Чорному та Азовському морях була в межах 20-27°, у Дніпрі поблизу Києва – 25°.

Теми: погода


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