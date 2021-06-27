Грозы, град и шквалы в ближайшие дни не отступят

В ближайшие дни в Украине ожидаются грозы, град и шквалы.

Источник: ГСЧС, Интерфакс-Украина

Детали: В воскресенье, 27 июня, в северных, центральных и южных областях местами пройдут сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Дословно ГСЧС: "28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 28 июня грозы (І уровень опасности, желтый)".

Больше деталей: Вместе с тем, как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, в понедельник в западных и большинстве южных областей без существенных осадков. На остальной территории кратковременные дожди, грозы. В Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях значительные дожди. На Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, на востоке страны южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в Закарпатской, Луганской и южных областях до 30°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-19°, днем ​​около 25°.

Во вторник, 29 июня, ночью без осадков. Днем в северных, восточных и большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в Закарпатье до 33°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​26-28°.

Утром 27 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 20-27°, в Днепре возле Киева – 25°.