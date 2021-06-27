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У Лондоні пройшов багатотисячний протест коронаскептиків, є затримані

Неділя, 27 червня 2021, 17:12

Британська поліція заарештувала трьох людей, троє офіцерів були поранені під час протестів проти локдауну у центрі Лондона, в яких взяли участь тисячі людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Столична поліція заявила, що на протестах було заарештовано трьох людей - за порушення миру та замах на поліцію, ще с один уже розшукувався за попередній напад, а троє офіцерів отримали легкі тілесні ушкодження.

Тисячі протестувальників - багато хто з них не в масках і з плакатами проти локдауну та вакцин - пройшли Лондоном до Парламентської площі.

Вони кинули сотні тенісних м'ячів над огорожами парламенту і біля Даунінг-стріт, скандуючи "Ганьба!" .

Карен Фіндлі, командир операції, сказала: "Переважна більшість тих, хто сьогодні протестує, позитивно співпрацювали з нашими офіцерами. Ми відчували невеликі осередки асоціальної поведінки в Уайтхолі, що передбачало кидання ракет в офіцерів, але з ними вирішили все швидко і ефективно".

Це була одна з кількох акцій протесту в столиці на вихідних - включаючи демонстрацію Національної Народної Асамблеї проти уряду в суботу, в якій взяв участь колишній лідер лейбористів Джеремі Корбін, та протест групи Extinction Rebellion на Парламентській площі у неділю.

Правоохоронці заарештували 12 людей у ​​трьох рейдах по всій столиці напередодні цих вихідних, попередивши, що у них "нульова терпимість до безладу чи злочинності".

Теми: Велика Британія


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