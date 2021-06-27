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В Лондоне прошел многотысячный протест коронаскептикив, есть задержанные

Воскресенье, 27 июня 2021, 17:12

Британская полиция арестовала трех человек, трое офицеров были ранены во время протестов против локдауна в центре Лондона, в которых приняли участие тысячи людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Столичная полиция заявила, что на протестах были арестованы трое человек - за нарушение мира и покушение на полицию, еще с один уже разыскивался за предыдущее нарушение, а трое офицеров получили легкие телесные повреждения.

Тысячи протестующих - многие из них не в масках и с плакатами против локдауна и вакцин - прошли Лондоном к Парламентской площади.

Они бросили сотни теннисных мячей над заборами парламента и у Даунинг-стрит, скандируя "Позор!" .

Карен Финдли, командир операции, сказала: "Подавляющее большинство тех, кто сегодня протестует, положительно сотрудничали с нашими офицерами. Мы чувствовали небольшие очаги асоциального поведения в Уайтхолле, что предусматривало бросание ракет в офицеров, но с ними решили все быстро и эффективно".

Это была одна из нескольких акций протеста в столице на выходных - включая демонстрацию Национальной Народной Ассамблеи против правительства в субботу, в которой принял участие бывший лидер лейбористов Джереми Корбин, и протест группы Extinction Rebellion на Парламентской площади в воскресенье.

Правоохранители арестовали 12 человек в трех рейдах по всей столице накануне этих выходных, предупредив, что у них "нулевая терпимость к беспорядку или преступности".

Темы: Великобритания


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