У росіян і терористів забиратимуть незаконно куплену українську землю – Мінагро

Законодавством передбачений захист від можливих спроб придбати українську землю з боку представників так званих "ЛНР" і "ДНР", а також росіян.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "У законі (про обіг земель сільськогосподарського призначення – ред.) є обмежувачі – є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців, ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю".

Деталі: Як зазначив Висоцький, законом про ринок землі заборонено продаж землі іноземцям, але громадяни Росії можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців.

Для цього перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

"Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території (український паспорт, але гроші звідти), тут першим моментом буде контроль — звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", — повідомив заступник міністра.

За словами Висоцького, відкриті реєстри допоможуть відстежувати спроби незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, але й самим українцям.

"Це передбачається. Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися", — сказав він.

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