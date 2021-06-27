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У русских и террористов будут забирать незаконно купленную украинскую землю – Минагро

Воскресенье, 27 июня 2021, 18:02
Тарас Высоцкий. Фото: Facebook

Законодательством предусмотрена защита от возможных попыток приобрести украинскую землю со стороны представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также россиян.

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "В законе (об обороте земель сельскохозяйственного назначения – ред.) есть ограничители – есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю".

Детали: Как отметил Высоцкий, законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев.

Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории (украинский паспорт, но деньги оттуда), здесь первым моментом будет контроль – откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - сообщил замминистра.

По словам Высоцкого, открытые реестры помогут отслеживать попытки незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и самим украинцам.

"Это предусмотрено. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться", - сказал он.

Предыстория:

  • 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и "с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира".

Темы: земляРосcияДНРЛНРМинагрополитики


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