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На Чернігівщині через блискавку загорілося два будинки

Неділя, 27 червня 2021, 21:01
На Чернігівщині через блискавку загорілося два будинки

На Чернігівщині у суботу виникло дві пожежі, які спричинив розряд блискавки.

Джерело: ДСНС

Деталі: 26 червня о 20:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селищі Козелець по вул. Маяковського блискавка влучила в дах житлового будинку, через що виникла пожежа.

О 20:25 пожежу локалізували, а о 20:30 остаточно ліквідували. Вогнем пошкоджено покрівлю та перекриття на площі 3 кв.м.

Цього ж дня о 22:30 грозовий розряд спричинив загорання житлового будинку у смт Мала Дівиця Прилуцького району.

О 22:40 пожежу локалізували, а о 00:30 остаточно ліквідували та запобігли поширенню вогню на інші будівлі. 

Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено перекриття на площі 40 кв.м та майно. Загиблих та травмованих немає.

Українська правда

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Теми: Чернігівська областьДСНСнадзвичайна подіяпожежа
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