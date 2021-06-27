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На Черниговщине из-за молнии загорелось два дома

Воскресенье, 27 июня 2021, 21:01
На Черниговщине из-за молнии загорелось два дома

В Черниговской области в субботу возникло два пожара, которые вызвал разряд молнии.

Источник: ГСЧС

Детали: 26 июня в 20:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в поселке Козелец по ул. Маяковского молния попала в крышу жилого дома, из-за чего возник пожар.

В 20:25 пожар был локализован, а в 20:30 окончательно ликвидирован. Огнем повреждена кровля и перекрытие на площади 3 кв.м.

В этот же день в 22:30 грозовой разряд вызвал возгорание жилого дома в пгт Малая Девица Прилуцкого района.

В 22:40 пожар был локализован, а в 00:30 окончательно ликвидирован. Спасатели предотвратили распространение огня на другие здания.

Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие на площади 40 кв.м и имущество. Погибших и травмированных нет.

Украинская правда

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Темы: Черниговская областьГСЧСчрезвычайное происшествиепожар
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