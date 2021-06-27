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Від удару блискавки на Черкащині загинуло двоє людей, ще одна в лікарні

Неділя, 27 червня 2021, 21:45
Від удару блискавки на Черкащині загинуло двоє людей, ще одна в лікарні
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

На Черкащині у неділю від ураження блискавки загинуло двоє людей, ще одна жінка – у лікарні.

Джерело: КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради"

Деталі: Близько 18-ї вечора надійшов виклик, що у селі Софіївка Черкаського району, за школою блискавка вдарила в дерево, під яким перебувало троє людей. До місця події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги.

Дослівно: "Як з’ясувалось, всі троє людей відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза – сховалися під дерево.

На місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний хлопець та жінка близько 55-ти років.

Ще одну 46-річну жінку медики екстренки, після надання невідкладної допомоги, зараз госпіталізують в Третю черкаську міську лікарню з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває в свідомості".

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяЧеркаська область
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