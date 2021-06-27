От удара молнии в Черкасской области погибли два человека, еще один в больнице

В Черкасской области в воскресенье от поражения молнией погибли два человека, еще одна женщина – в больнице.

Источник: КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета"

Детали: Около 18 вечера поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района, за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи.

Дословно: "Как выяснилось, все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза – спрятались под дерево.

На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет.

Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, сейчас госпитализируют в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании".