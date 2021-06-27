Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От удара молнии в Черкасской области погибли два человека, еще один в больнице

Воскресенье, 27 июня 2021, 21:45
От удара молнии в Черкасской области погибли два человека, еще один в больнице
Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС

В Черкасской области в воскресенье от поражения молнией погибли два человека, еще одна женщина – в больнице.

Источник: КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета"

Детали: Около 18 вечера поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района, за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека. К месту происшествия срочно выехали три бригады экстренной медицинской помощи.

Дословно: "Как выяснилось, все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза – спрятались под дерево.

На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет.

Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, сейчас госпитализируют в Третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: