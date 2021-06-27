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Літак МАУ після вильоту повертався до Харкова через птаха

Неділя, 27 червня 2021, 22:03

Рейс із Харкова до Туреччини компанії "Міжнародні авіалінії України" у неділю вимушено повертався до аеропорту через птаха.

Джерело: речниця міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця у коментарі Укрінформу

Деталі: За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова до турецького Бодрума о 04:00, однак через грозу рейс відклали майже на дві години.

Пряма мова: "Літак знову вилетів близько 06:00 і протягом години політ відбувався спокійно. Але до носової частини літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення та вимушеної посадки".

Більше деталей: В аеропорту літак було оглянуто. Повітряне судно було у повному порядку і літак о 13:11 знову вилетів до турецького Бодрума та через три години там приземлився.

Печериця повідомила, що через грозу були проблеми і з вильотом групи туристів з Харкова до Туреччини літаком компанії SkyUp.

Зокрема, вночі рейс з грецького Іракліона не зміг приземлитися в Одесі й літак доправили до Молдови. Цей факт спричинив зміни у забезпечення інших рейсів.

"В результаті до Харкова прибув борт на 189 пасажирів замість борту на 215 пасажирів", - зазначила Печериця і додала, що пасажири, яким не вистачило місць у цьому літаку, були за рахунок компанії відправлені іншими рейсами.

За її словами, зараз аеропорт працює у штатному режимі.

"Найближчим часом розклад усіх чартерних рейсів буде налагоджено", - сказала речниця.

Теми: авіаХарків


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