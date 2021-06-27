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Самолет МАУ после вылета возвращался в Харьков из-за птицы

Воскресенье, 27 июня 2021, 22:03

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" в воскресенье вынужденно возвращался в аэропорт из-за птицы.

Источник: пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица в комментарии Укринформу

Детали: По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в турецкий Бодрум в 04:00, однако из-за грозы рейс отложили почти на 2 часа.

Прямая речь: "Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет происходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки".

Больше деталей: В аэропорту самолет был осмотрен. Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через 3 часа там приземлился.

Печериця сообщила, что из-за грозы были проблемы и с вылетом группы туристов из Харькова в Турцию самолетом компании SkyUp.

В частности, ночью рейс из греческого Ираклиона не смог приземлиться в Одессе и самолет отправили в Молдову. Этот факт вызвал изменения в обеспечение других рейсов.

"В результате в Харьков прибыл борт на 189 пассажиров вместо борта на 215 пассажиров", - отметила Печериця и добавила, что пассажиры, которым не хватило мест в этом самолете, были за счет компании отправлены другими рейсами.

По ее словам, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

"В ближайшее время расписание всех чартерных рейсов будет налажено", - сказала пресс-секретарь.

Темы: авиаХарьков


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