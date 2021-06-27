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Єврокомісію просять створити університет для репресованих з Білорусі та РФ

Неділя, 27 червня 2021, 23:01
Страйк студентів БДУ, жовтень 2020 року, Радіо Свобода

Міжнародна група вчених і діячів культури звернулася до Єврокомісії з проханням підтримати створення Східноєвропейського університету для репресованих студентів і викладачів з Білорусі та Росії.

Джерело: DW

Деталі: Серед підписантів відкритого листа до Єврокомісії і урядів країн Європи – нобелівський лауреат з літератури Ольга Токарчук, американський історик Тімоті Снайдер і економіст Сергій Гурієв.

Вчені та діячі культури закликають їх підтримати громадянські суспільства Білорусі та Росії, котрі піддаються в обох країнах масовим репресіям. Ініціатори листа просять європейських політиків допомогти у створенні Східноєвропейського університету на території країн-членів ЄС для репресованих студентів і викладачів, які змушені тікати з Білорусі та РФ.

Один з ініціаторів проєкту, німецький історик Східної Європи в Центрі досліджень сучасної історії в Потсдамі Ян Клаас Берендс у коментарі виданню не зміг назвати цифри, скільки студентів і викладачів зараз піддається переслідування в Росії і Білорусі, проте зазначив, що "мова йде про сотні, тисячі людей".

За словами Берендса, поки що немає конкретних планів щодо розташування університету.

Пряма мова: "Він може з'явитися в різних місцях, в тому числі в онлайн-форматі. Наприклад, є Турецький університет за кордоном, і він працює онлайн. Про конкретні плани можна говорити лише тоді, коли політики нададуть хоча б мінімальний бюджет.

У відкритому листі ми говоримо, що готові вкластися в цей проєкт своїм часом. Ми – ті люди, які підписали листа – готові проводити семінари, допомагати студентам. Але рішення підтримати проєкт і надати фінансування повинно бути прийнято європейськими політиками".

Більше деталей: Берендс зазначив, що, згідно з задумом ініціаторів, студенти з Білорусі або Росії зможуть навчатися рідною мовою або частково англійською. Також для викладачів, які не володіють іноземними мовами, буде можливість продовжити роботу їхньою рідною мовою.

Теми: ЄСосвітаРосіяБілорусь


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