Еврокомиссию просят создать университет для репрессированных из Беларуси и РФ

Международная группа ученых и деятелей культуры обратилась к Еврокомиссии с просьбой поддержать создание Восточноевропейского университета для репрессированных студентов и преподавателей из Беларуси и России.

Источник: DW

Детали: Среди подписантов открытого письма к Еврокомиссии и правительствам стран Европы – нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук, американский историк Тимоти Снайдер и экономист Сергей Гуриев.

Ученые и деятели культуры призывают их поддержать гражданские общества Беларуси и России, подвергающиеся в обеих странах массовым репрессиям. Инициаторы письма просят европейских политиков помочь в создании Восточноевропейского университета на территории стран-членов ЕС для репрессированных студентов и преподавателей, вынужденных бежать из Беларуси и РФ.

Один из инициаторов проекта, немецкий историк Восточной Европы в Центре исследований современной истории в Потсдаме Ян Клаас Берендс в комментарии изданию затруднился назвать цифры, сколько студентов и преподавателей сейчас подвергается преследования в России и Беларуси, однако отметил, что "речь идет о сотнях, тысячах человек".

По словам Берендса, пока нет конкретных планов относительно расположения университета.

Прямая речь: "Он может появиться в разных местах, в том числе в онлайн-формате. Например, есть Турецкий университет за границей, и он работает онлайн. О конкретных планах можно говорить лишь тогда, когда политики предоставят хотя бы минимальный бюджет.

В открытом письме мы говорим, что готовы вложиться в этот проект своим временем. Мы - те люди, которые подписали письмо - готовы проводить семинары, помогать студентам. Но решение поддержать проект и предоставить финансирование должно быть принято европейскими политиками".

Больше деталей: Берендс отметил, что, согласно замыслу инициаторов, студенты из Беларуси или России смогут обучаться на родном языке или частично на английском. Также для преподавателей, которые не обладают иностранными языками, будет возможность продолжить работу на их родном языке.