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З серпня росіянам перестануть видавати візи до США

Неділя, 27 червня 2021, 23:36
З серпня росіянам перестануть видавати візи до США

З серпня США перестануть надавати консульські послуги в Росії.

Джерело: посол США в Росії Джон Салліван у коментарі "Дождю"

Пряма мова: "Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни.

І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських".

Деталі: Він додав, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

Що передувало: Посол США в Росії Джон Салліван повернувся до російської столиці 24 червня згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіном.

Посол РФ в США Анатолій Антонов 20 червня повернувся до Вашингтона.

Домовленість про повернення послів РФ і США була досягнута на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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