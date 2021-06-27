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С августа россиянам перестанут выдавать визы в США

Воскресенье, 27 июня 2021, 23:36
С августа россиянам перестанут выдавать визы в США

С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России.

Источник: посол США в России Джон Салливан в комментарии "Дождю"

Прямая речь: "После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне.

И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских".

Детали: Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Что предшествовало: Посол США в России Джон Салливан вернулся в российскую столицу 24 июня согласно договоренности, достигнутой на саммите в Женеве президентами Байденом и Путиным.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 20 июня вернулся в Вашингтон.

Договоренность о возвращении послов РФ и США была достигнута на российско-американском саммите в Женеве 16 июня.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан вылетел в Вашингтон почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСША
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