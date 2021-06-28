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Понад 50 людей постраждали у вибуху в Бангладеш, є загиблі

Понеділок, 28 червня 2021, 01:04

Щонайменше семеро людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення в результаті вибуху в Даці - столиці Бангладеш.

Джерело: Reuters  з посиланням на комісара поліції Даки Шафікула Іслама

Деталі: Вибух стався на першому поверсі триповерхової будівлі на вулиці в районі Могбазар.

За словами Шафікула Іслама, в результаті вибуху постраждали ще сім прилеглих будівель і три автобуси.

Причина вибуху наразі не відома.

Теми: вибух


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