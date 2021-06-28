Понад 50 людей постраждали у вибуху в Бангладеш, є загиблі
Понеділок, 28 червня 2021, 01:04
Щонайменше семеро людей загинули і понад 50 осіб отримали поранення в результаті вибуху в Даці - столиці Бангладеш.
Джерело: Reuters з посиланням на комісара поліції Даки Шафікула Іслама
Деталі: Вибух стався на першому поверсі триповерхової будівлі на вулиці в районі Могбазар.
За словами Шафікула Іслама, в результаті вибуху постраждали ще сім прилеглих будівель і три автобуси.
Причина вибуху наразі не відома.