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Более 50 человек пострадали в результате взрыва в Бангладеш, есть погибшие

Понедельник, 28 июня 2021, 01:04
Более 50 человек пострадали в результате взрыва в Бангладеш, есть погибшие

По меньшей мере семь человек погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва в Дакке - столице Бангладеш.

Источник: Reuters со ссылкой на комиссара полиции Дакки Шафикула Ислама

Детали: Взрыв произошел на первом этаже трехэтажного здания на улице в районе Могбазар.

По словам Шафикула Ислама, в результате взрыва пострадали еще семь прилегающих зданий и три автобуса.

Причина взрыва пока не известна.

Темы: взрыв
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