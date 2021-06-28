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США завдали авіаудару по об'єктах підтримуваних Іраном ополченців в Сирії та Іраку

Понеділок, 28 червня 2021, 02:56

Американські військові завдали авіаудару по об'єктах, які, за їхніми словами, "використовувалися підтримуваними Іраном групами ополченців" недалеко від кордону між Іраком і Сирією.

Джерело: AP з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі

Деталі: За словами Кірбі,  військові завдали удару по трьох оперативних об'єктах і сховищах зброї - два знаходяться в Сирії і один в Іраку. Зазначається, що ополченці використовували ці об'єкти для нападів з допомогою безпілотників на американські війська в Іраку.

Кірбі сказав, що авіаудари були "оборонними" у відповідь на "тривалу серію атак підтримуваних Іраном груп, спрямованих проти інтересів США в Іраку". За його словами,  "Сполучені Штати зробили необхідні, доречні і навмисні дії, спрямовані на обмеження ризику ескалації, але також і для того, щоб надіслати ясний і недвозначний сигнал стримування".

Теми: ІранСША


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