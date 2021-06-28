США нанесли авиаудар по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и Ираке

Американские военные нанесли авиаудар по объектам, которые, по их словам, "использовались поддерживаемыми Ираном группами ополченцев" недалеко от границы между Ираком и Сирией.

Источник: AP со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби

Детали: По словам Кирби, военные нанесли удар по трем оперативным объектах и ​​хранилищах оружия - два находятся в Сирии и один в Ираке. Отмечается, что ополченцы использовали эти объекты для нападений с помощью беспилотников на американские войска в Ираке.

Кирби сказал, что авиаудары были "оборонительными" в ответ на "длительную серию атак поддерживаемых Ираном групп, направленных против интересов США в Ираке". По его словам, "Соединенные Штаты сделали необходимые, уместные и умышленные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал сдерживания".