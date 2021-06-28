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Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули

Понеділок, 28 червня 2021, 05:41

Щонайменше семеро людей, в тому числі двоє солдатів, були вбиті в результаті вибуху замінованого авто терористом-смертником в місті Вісіл штату Галмудуг в Сомалі.

Джерело: Xinhua з посиланням на міністра інформації штату Галмудуг Ахмеда Шир Фалагла, своїх свідків та джерела

Деталі: Кілька осіб також отримали поранення.

Фалагл сказав, що Вісіл атакували бойовики "Аль-Шабаб".

Як повідомили свідки, бойовики підірвали саморобний вибуховий пристрій на автомобілі (VBIED) біля табору безпеки. Почалася перестрілка.

Фалагл заперечив твердження бойовиків "Аш-Шабаб" про те, що вони вбили 34 солдати Сомалі національної армії (СНС) і сил  штату Галмудуг в ході атаки. Уточнюється, що бойовики зазвичай завищують кількість жертв.

Незалежні джерела кажуть, що втрат з обох сторін більше, ніж повідомлялося досі.

Вісіл, одне з стратегічних міст в штаті Галмудуг, контролюється урядовими силами Сомалі і воєнізованими регіональними силами.

Теми: теракт


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