Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули

Понеділок, 28 червня 2021, 05:41
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули

Щонайменше семеро людей, в тому числі двоє солдатів, були вбиті в результаті вибуху замінованого авто терористом-смертником в місті Вісіл штату Галмудуг в Сомалі.

Джерело: Xinhua з посиланням на міністра інформації штату Галмудуг Ахмеда Шир Фалагла, своїх свідків та джерела

Деталі: Кілька осіб також отримали поранення.

Фалагл сказав, що Вісіл атакували бойовики "Аль-Шабаб".

Як повідомили свідки, бойовики підірвали саморобний вибуховий пристрій на автомобілі (VBIED) біля табору безпеки. Почалася перестрілка.

Фалагл заперечив твердження бойовиків "Аш-Шабаб" про те, що вони вбили 34 солдати Сомалі національної армії (СНС) і сил  штату Галмудуг в ході атаки. Уточнюється, що бойовики зазвичай завищують кількість жертв.

Незалежні джерела кажуть, що втрат з обох сторін більше, ніж повідомлялося досі.

Вісіл, одне з стратегічних міст в штаті Галмудуг, контролюється урядовими силами Сомалі і воєнізованими регіональними силами.

Теми: теракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
теракт
У разі теракту на ЗАЕС доведеться виселяти людей у радіусі 50 км – головний санлікар
Омбудсмен: Україна ідентифікувала більшість тіл загиблих в Оленівці полонених
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: