Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Смертник совершил теракт в Сомали — семеро погибли

Понедельник, 28 июня 2021, 05:41

По меньшей мере семь человек, в том числе двое солдат, были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля террористом-смертником в городе Висил штата Галмудуг в Сомали.

Источник: Xinhua со ссылкой на министра информации штата Галмудуг Ахмеда Шир Фалагла, своих свидетелей и источники

Детали: Несколько человек также получили ранения.

Фалагл сказал, что Висил атаковали боевики "Аль-Шабаб".

Как сообщили свидетели, боевики взорвали самодельное взрывное устройство на автомобиле (VBIED) у лагеря безопасности. Началась перестрелка.

Фалагл опроверг утверждение боевиков "Аш-Шабаб" о том, что они убили 34 солдат Сомали национальной армии (СНС) и сил штата Галмудуг в ходе атаки. Уточняется, что боевики обычно завышают число жертв.

Независимые источники говорят, что потерь с обеих сторон больше, чем сообщалось до сих пор.

Висил, один из стратегических городов в штате Галмудуг, контролируется правительственными силами Сомали и военизированными региональными силами.

Темы: теракт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля

Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" и отзывает посла в ЕС

В Германии второе ножевое нападение за три дня, двое раненых

Смертность от Covid в России: в Москве и Петербурге – новые рекорды

Путин анонсировал усиление армии РФ новым уникальным оружием

Все новости...
теракт
В Кабуле в результате подрыва двух автобусов погибли 7 человек
Пытался совершить теракт: в Луганской области задержали агента ФСБ РФ
Уничтожение самолета МАУ в Иране было террористическим актом – суд Канады
Последние новости
18:53
Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля
18:40
На Востоке с начала суток без обстрелов
18:36
В Лондоне возле железнодорожной станции возник крупный пожар
18:13
Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице
18:05
фотоСМИ сообщили о возгорании судна с украинцами и погибшем, МИД проверяет
17:39
С 2014 года жители ОРДЛО не получили 900 миллиардов гривен пенсий – министр
17:28
Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" и отзывает посла в ЕС
17:12
Верховная Рада во вторник проведет два заседания
17:02
Израильтян будут штрафовать за посещение России и еще ряда стран
16:39
В Германии второе ножевое нападение за три дня, двое раненых
Все новости...