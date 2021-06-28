Смертник совершил теракт в Сомали — семеро погибли

По меньшей мере семь человек, в том числе двое солдат, были убиты в результате взрыва заминированного автомобиля террористом-смертником в городе Висил штата Галмудуг в Сомали.

Источник: Xinhua со ссылкой на министра информации штата Галмудуг Ахмеда Шир Фалагла, своих свидетелей и источники

Детали: Несколько человек также получили ранения.

Фалагл сказал, что Висил атаковали боевики "Аль-Шабаб".

Как сообщили свидетели, боевики взорвали самодельное взрывное устройство на автомобиле (VBIED) у лагеря безопасности. Началась перестрелка.

Фалагл опроверг утверждение боевиков "Аш-Шабаб" о том, что они убили 34 солдат Сомали национальной армии (СНС) и сил штата Галмудуг в ходе атаки. Уточняется, что боевики обычно завышают число жертв.

Независимые источники говорят, что потерь с обеих сторон больше, чем сообщалось до сих пор.

Висил, один из стратегических городов в штате Галмудуг, контролируется правительственными силами Сомали и военизированными региональными силами.