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Білорусь: Tut.by видалив із соцмереж пости за півтора року через тиск влади

Понеділок, 28 червня 2021, 09:48
Білорусь: Tut.by видалив із соцмереж пости за півтора року через тиск влади

Незалежний білоруський портал Tut.by видалив із загального доступу в своїх соціальних мережах пости за весь 2020 рік і першу половину 2021 року, а також відмовився від позначки верифікації в Телеграмі заради безпеки своїх співробітників.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У редакції уточнили, що таким чином хочуть убезпечити як співробітників видання так і своїх читачів у зв'язку з позовом про визнання матеріалів Tut.by "екстремістськими" в Білорусі.

Видалення постів і позначки верифікації викликало підозри, що редакція Tut.by втратила доступ до соцмереж видання, але команда порталу запевнила, що зберігає доступ до каналу.

В редакції Tut.by також пояснили видалення галочки верифікації з акаунта каналу в Телеграмі необхідністю мати можливість швидко перейменувати його в разі визнання "екстремістським", щоб убезпечити як авторів, так і читачів.

Дослівно: "Зробити це (перейменувати канал - УП) за кілька хвилин після рішення суду не можна, ми вирішили підготуватися заздалегідь.

У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Люди, які зараз ведуть канал, знаходяться за кордоном, спроб зламу не було".

Передісторія: 18 травня сайт Tut.by був заблокований, а рахунки компанії заморожені. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податків. В рамках нього затримали 15 осіб, пов'язаних з виданням.

В середині червня МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали Tut.by і соцмереж видання. 24 червня суд повинен був винести рішення, але розгляд позову МВС був відтермінований.

Довідка: Tut.by і пов'язані з ним ресурси є найбільшим з Білорусі інтернет-холдингом. А сам портал - найбільше незалежне інтернет-ЗМІ в країні, яке з серпня 2020 року висвітлює "антилукашенківські" акції протесту.

Теми: свобода словаБілорусьЗМІЛукашенко
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