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Беларусь: Tut.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за давления власти

Понедельник, 28 июня 2021, 09:48

Независимый белорусский портал Tut.by удалил из общего доступа в своих социальных сетях посты за весь 2020 год и первую половину 2021 года, а также отказался от отметки верификации в Телеграме ради безопасности своих сотрудников.

Источник: Радио Свобода

Детали: В редакции уточнили, что таким образом хотят обезопасить как сотрудников издания так и своих читателей в связи с иском о признании материалов Tut.by "экстремистскими" в Беларуси.

Удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения в том, что редакция Tut.by потеряла доступ к соцсетям издания, но команда портала заверила, что сохраняет доступ к каналу.

В редакции Tut.by также объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в Телеграме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить и авторов, и читателей.

Дословно: "Сделать это (переименовать канал - УП) за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее.

У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не утеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было".

Предыстория: 18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморожены. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.

В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы Tut.by и соцсетей издания. 24 июня суд должен был вынести решение, но рассмотрение иска МВД было приостановлено на неопределенный срок.

Справка: Tut.by и связанные с ним ресурсы являются крупнейшим с Беларуси интернет-холдингом. А сам портал - крупнейшее независимое интернет-СМИ в стране, которое с августа 2020 года освещает "антилукашенковские" акции протеста.

Темы: свобода словаБеларусьСМИЛукашенко


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