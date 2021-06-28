Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь: Tut.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за давления власти

Понедельник, 28 июня 2021, 09:48
Беларусь: Tut.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за давления власти

Независимый белорусский портал Tut.by удалил из общего доступа в своих социальных сетях посты за весь 2020 год и первую половину 2021 года, а также отказался от отметки верификации в Телеграме ради безопасности своих сотрудников.

Источник: Радио Свобода

Детали: В редакции уточнили, что таким образом хотят обезопасить как сотрудников издания так и своих читателей в связи с иском о признании материалов Tut.by "экстремистскими" в Беларуси.

Удаление постов и отметки верификации вызвало подозрения в том, что редакция Tut.by потеряла доступ к соцсетям издания, но команда портала заверила, что сохраняет доступ к каналу.

В редакции Tut.by также объяснили удаление галочки верификации с аккаунта канала в Телеграме необходимостью иметь возможность быстро переименовать его в случае признания "экстремистским", чтобы обезопасить и авторов, и читателей.

Дословно: "Сделать это (переименовать канал - УП) за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее.

У нас есть весь архив скрытых и удаленных постов. Эта информация не утеряна навсегда. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было".

Предыстория: 18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморожены. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.

В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы Tut.by и соцсетей издания. 24 июня суд должен был вынести решение, но рассмотрение иска МВД было приостановлено на неопределенный срок.

Справка: Tut.by и связанные с ним ресурсы являются крупнейшим с Беларуси интернет-холдингом. А сам портал - крупнейшее независимое интернет-СМИ в стране, которое с августа 2020 года освещает "антилукашенковские" акции протеста.

Темы: свобода словаБеларусьСМИЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
свобода слова
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Правда выживает, когда за неё есть кому бороться
Свобода слова и Нестор Шуфрич: кто здесь лишний?
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: