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Напад з ножем у Вюрцбурзі ймовірно мав ісламістські мотиви – МВС Німеччини

Понеділок, 28 червня 2021, 10:41
Напад з ножем у Вюрцбурзі ймовірно мав ісламістські мотиви – МВС Німеччини

Чоловік родом з Сомалі, який у п’ятницю напав з ножем на людей у центрі Вюрцбурга і смертельно поранив трьох, ймовірно діяв з ісламістських мотивів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це сказав міністр внутрішніх спав Баварії Йоахім Геррман. 

Нагадаємо, чоловік з ножем атакував людей на центральній площі Барбароссаплятц. Внаслідок нападу три людини загинули та ще багато отримали поранення. В МВС розповіли, що жертвами нападу стали "в основному жінки" різного віку. Втім, досі невідомо, чи має молодий чоловік явні проблеми з ментальним здоров’ям та чи було його метою вбити саме жінок. 

Нападник виявився 24-річним сомалійцем, який з 2015 року жив у Вюрцбурзі. За інформацією ЗМІ, він був відомий поліції у минулому, але не через політично мотивовані злочини, і нещодавно був зареєстрований в притулку для безхатченків. 

Під час обшуку його помешкання знайшли матеріали, які можна вважати ісламістською пропагандою. Крім того, сам затриманий говорить про свій "внесок у джихад".

Правоохоронці продовжують аналізувати дані з двох телефонів затриманого. 

Чоловікові загрожують звинувачення за потрійне умисне вбивство, замах на вбивство і тяжкі тілесні ушкодження щодо 6 людей. 

Тим часом сторона захисту заявила, що він може спробувати вчинити самогубство і про це попередили слідство. 

Йоахім Геррманн зазначив, що, на його думку, цей інцидент натякає на необхідність переглянути закон щодо надання притулку після німецьких федеральних виборів, зокрема положення про те, за яких умов захисний статус може бути скасований.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинанадзвичайна подія
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