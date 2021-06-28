Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нападение с ножом в Вюрцбурге вероятно имело исламистские мотивы – МВД Германии

Понедельник, 28 июня 2021, 10:41

Мужчина родом из Сомали, который в пятницу напал с ножом на людей в центре Вюрцбурга и смертельно ранил трех, вероятно имел исламистские мотивы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сказал министр внутренних спал Баварии Йоахим Херрман.

Напомним, мужчина с ножом атаковал людей на центральной площади Барбароссаплятц. В результате нападения три человека погибли и еще многие получили ранения. В МВД рассказали, что жертвами нападения стали "в основном женщины" разного возраста. Впрочем, пока неизвестно, имеет ли молодой человек явные проблемы с ментальным здоровьем и было его целью убить именно женщин.

Нападающий оказался 24-летним сомалийцем, который с 2015 года жил в Вюрцбурге. По информации СМИ, он был известен полиции в прошлом, но не из-за политически мотивированных преступлений, и недавно был зарегистрирован в приюте для бездомных.

Во время обыска его квартиры нашли материалы, которые можно считать исламистской пропагандой. Кроме того, сам задержанный говорит о своем "вклад в джихад". Правоохранители продолжают анализировать данные из двух телефонов задержанного.

Мужчине грозят обвинения за тройное умышленное убийство, покушение на убийство и тяжкие телесные повреждения в отношении 6 человек.

Между тем сторона защиты заявила, что он может попытаться совершить самоубийство и об этом предупредили следствие.

Йоахим Херрманн отметил, что, по его мнению, этот инцидент намекает на необходимость пересмотреть закон о предоставлении убежища после немецких федеральных выборов, в частности положение о том, при каких условиях защитный статус может быть отменен.

Темы: Германиячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евро-2020: Испания выбила Хорватию в матче с восемью голами

Козак в Беларуси заплатил 1,3 миллиона за аренду жилья

Зеленский подписал закон о "налоге на Google"

Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля

Чехия потребовала от России 25,5 млн евро компенсации за взрывы во Врбетице

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" и отзывает посла в ЕС

Все новости...
Германия
СМИ: Берлин будет настаивать на запрете въезда в ЕС для британских путешественников
Кандидаты в канцлеры ФРГ допускают остановку "Северного потока-2" после запуска
Кандидаты в канцлеры Германии пока не видят Украину в НАТО и ЕС
Последние новости
22:23
Под ОП Зеленскому "объявили подозрение" из-за "вагнеровцев"
21:35
Евро-2020: Испания выбила Хорватию в матче с восемью голами
21:17
видеоЗеленский запустил флешмоб перед матчем Украина-Швеция
20:46
Козак в Беларуси заплатил 1,3 миллиона за аренду жилья
20:16
Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
20:05
В МИД РФ назвали требования Чехии о компенсации вымогательством
19:56
Греция под давлением ЕС будет требовать ПЦР-тесты даже у вакцинированных россиян
19:28
фото, видеоЛивень в Москве: затопленные дороги, парализованный транспорт
18:53
Зеленский подписал закон об усилении габаритно-весового контроля
18:40
На Востоке с начала суток без обстрелов
Все новости...