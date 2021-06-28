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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий герб України

Понеділок, 28 червня 2021, 11:58

Президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України.

Джерело: трансляція засідання ВР

Пряма мова: "За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

І доповідатиме під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший президент України Леонід Кравчук".

Деталі: Зеленський подякував депутатам усіх партій і фракцій за роботу, а також висловив подяку депутатам Верховної Ради другого скликання.

Наразі затверджено лише малий герб України – тризуб.

Довідка: Згідно зі ст. 20 Конституції, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого герба України оголошували вже тричі: у 1991-му, 2001-му та 2007 роках, однак щоразу безрезультатно.

У 2009 році Кабмін навіть затвердив проєкт великого герба. Він включав зображення малого герба у центрі, по боках - фігури лева і запорозького козака, знизу - синьо-жовту стрічку, а вгорі - княжу корону. Однак цей проєкт так і не був винесений на розгляд Верховної Ради.

Знати більше: Таємниця княжого тризуба. Що символізує наш герб?

Наш Герб. 1000 років історії

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїнаВерховна Рада


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