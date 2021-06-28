Зеленский внес в Раду законопроект про большой герб Украины

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Источник: трансляция заседания ВР

Прямая речь: "За эти годы было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и различных видений. Это нормально, это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому, согласно статьм 93 Конституции Украины, вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о большом Государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

И докладывать во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента будет первый президент Украины Леонид Кравчук".

Детали: Зеленский поблагодарил депутатов всех партий и фракций за работу, а также выразил благодарность депутатам Верховной Рады второго созыва.

Сейчас утвержден лишь малый герб Украины - тризуб.

Справка: Согласно ст. 20 Конституции, Большой Государственный Герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. Главным элементом большого Государственного Герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Конкурс эскизов большого герба Украины объявляли уже трижды: в 1991-м, 2001-м и 2007 годах, однако каждый раз безрезультатно.

В 2009 году Кабмин даже утвердил проект большого герба. Он включал изображение малого герба в центре, по бокам - фигуры льва и запорожского казака, снизу - сине-желтую ленту, а вверху - княжескую корону. Однако этот проект так и не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

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