В Одессе начались международные учения Sea Breeze-2021

В Одессе начались международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием ряда стран-членов НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Официальное открытие учений состоялось утром 28 июня, маневры продлятся до 10 июля. Руководителем учений от Украины является заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины капитан 1-го ранга Алексей Доскато, от США - капитан 1-го ранга Стюарт Бауман.

Как сообщили ранее в Минобороны Украины, нынешние учения будут самыми масштабными за 20 лет. В них примут участие более 30 стран, всего будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Маневры пройдут в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Sea Breeze проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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