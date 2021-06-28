До Дня Незалежності в Київ привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 30-річчя Незалежності України у Київ зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Під час виступу у Верховній Раді на честь 25-річчя Конституції Зеленський зазначив, що до 30-річчя Незалежності до України вперше за 311 років привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

За словами президента, Конституцію разом із булавами гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи можна буде побачити у Софійському соборі.

Пряма мова: "За 311 років ця Конституція ніколи не була на батьківщині. Це неправильно, несправедливо і це потрібно виправити. Так можна описати діалог, який ми вели декілька місяців із владою Швеції, де зберігається оригінал Конституції".

Додатково: Зеленський сказав, що Національний архів Швеції вже передав Україні три копії документа. І одна з копій вже вранці була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга перебуватиме в Офісі президента, третя - в Конституційному Суді України після його оновлення та перезавантаження.

Довідка: Конституція Пилипа Орлика - договори та постанови Прав і вольностей Війська Запорозького - конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права та обов'язки всіх членів Війська. Укладено 5 квітня 1710 року в місті Бендери під час обрання Орлика гетьманом.

Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Вона мала бути ратифікована шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написана латиною та староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей. Україномовний оригінал Конституції зберігається в Москві у Російському державному архіві давніх актів.

Латиномовна копія XVIII століття зберігається в Стокгольмі у Національному архіві Швеції (тека "Справи Козаччини"). До архіву документ потрапив після розкопок на сільськогосподарських угіддях. Його знайшли в глиняному горщику, згорнутим у сувій. На думку шведських вчених, документ переписав Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.