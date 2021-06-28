Ко Дню Независимости в Киев привезут оригинал Конституции Филиппа Орлика 1710 года

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 30-летию Независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции Зеленский отметил, что к 30-летию Независимости в Украину впервые за 311 лет привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

По словам президента, Конституцию вместе с булавами гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы можно будет увидеть в Софийском соборе.

Прямая речь: "За 311 лет эта Конституция никогда не была на родине. Это неправильно, несправедливо и это нужно исправить. Так можно описать диалог, который мы вели несколько месяцев с властью Швеции, где хранится оригинал Конституции".

Дополнительно: Зеленский сказал, что Национальный архив Швеции уже передал Украине три копии документа. И одна из копий уже утром была выставлена ​​в фойе Верховной Рады. Вторая находиться в Офисе президента, третья – будет выставлена в Конституционном Суде Украины после его обновления и перезагрузки.

Справка: Конституция Пилипа Орлика – договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключен 5 апреля 1710 г. в городе Бендеры при избрании Орлика гетманом.

От всей старшины и казачества конституцию Орлика подписал кошевой атаман Кость Гордиенко. Она должна была быть ратифицирована шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написана на латыни и староукраинском языке. Состоит из преамбулы и 16 статей. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Латиноязычная копия XVIII века хранится в Стокгольме в Национальном архиве Швеции (папка "Дела казачества"). В архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, документ переписал Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.