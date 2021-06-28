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Рада ЄС дала згоду на підписання з Україною угоди про "відкрите небо"

Понеділок, 28 червня 2021, 13:37
Рада ЄС дала згоду на підписання з Україною угоди про відкрите небо

Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, у тому числі Україною, Угоди про спільний авіаційний простір.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда"

"Сьогодні Рада дала "зелене світло" для підписання трьох сусідських угод у сфері авіації - з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоду щодо повітряного транспорту з Катаром. Ці угоди відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку", - йдеться у заяві. 

Угоди усувають ринкові обмеження та поєднують ці країни з внутрішнім авіаринком ЄС, оскільки передбачається, що вони перейдуть на європейські стандарти і правила у сфері авіаперевезень. 

"Підписання усіх чотирьох угод очікується восени 2021 року. Кожна угода після цього повинна бути ратифікована кожною країною-членом, ЄС та третьою стороною", - додають у комюніке. 

"Дуже радий у зв’язку із затвердженням Радою ЄС Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яку так довго очікували і, сподіваюся, скоро підпишуть. Ця угода інтегрує Україну в єдиний авіапростір Європи, гарантує високі стандарти безпеки та створить переваги і для мандрівників, і для авіаіндустрії", прокоментував посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана 11 лютого в Брюсселі. На початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСавіаУкраїнаєвроінтеграція
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