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Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

Понедельник, 28 июня 2021, 13:37

Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в заявлении.

Соглашения отменяет рыночные ограничения и объединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что эти страны перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - добавляют в коммюнике.

Отмечается, что решение относительно Украины, Армении и Катара позволяет предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для их вступления в силу.

"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС должны были подписать 11 февраля в Брюсселе. В начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.

Темы: ЕСавиаУкраинаевроинтеграция


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