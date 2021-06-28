Поліцейські посеред поля знайшли дворічну дівчинку, яку шукали всю ніч

У неділю ввечері в селі Буряківка на Тернопільщині зникла дворічна дитина, її розшукували протягом всієї ночі та ранку, і лише близько опівдня у понеділок дівчинку знайшли у полі.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Деталі: Про зникнення дівчинки повідомили до Заліщицького відділення поліції у неділю близько 23:30. Як встановили поліцейські, вона вийшла з дому в селі Буряківка близько 21-ї години і пішла в невідомому напрямку. Востаннє її бачили в центрі села.

Пошуки маленької дитини тривали всю ніч, правоохоронці обстежували найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Дитину знайшли 28 червня, близько 12-ї години у кукурудзяному полі.

Дослівно: "З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду".