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Полицейские посреди поля нашли двухлетнюю девочку, которую искали всю ночь

Понедельник, 28 июня 2021, 14:19
Полицейские посреди поля нашли двухлетнюю девочку, которую искали всю ночь

В воскресенье вечером в селе Буряковка на Тернопольщине исчез двухлетний ребенок, котого разыскивали в течение всей ночи и утра, и только около полудня в понедельник девочку нашли в поле.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Детали: Об исчезновении ребенка поступило сообщение в Залещицкое отделение полиции в воскресенье около 23:30. Как установили полицейские, девочка вышла из дома в селе Буряковка около 21 часа и ушла в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в центре села.

Поиски маленького ребенка продолжались всю ночь, правоохранители обследовали ближайшие населенные пункты, осуществляли подворовой обход.

Ребенка нашли 28 июня, около 12 часов в кукурузном поле.

Дословно: "С девочкой все в порядке. Полицейские передали ее родителям, с которыми также проведут профилактическую беседу".

 

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Темы: чрезвычайное происшествиедетиТернопольская областьполиция
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