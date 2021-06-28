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Литва з 1 липня скасовує карантин

Понеділок, 28 червня 2021, 15:09

Литва з 1 липня скасовує карантин, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу в листопаді 2020 року, але деякі обмеження продовжать діяти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Рішення прийняли після того, як минулого тижня державна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала уряду не продовжувати карантин, але зберегти режим надзвичайної ситуації. Комісія вказала на те, що кількість нових заражень спадає, але ризики залишаються, зокрема у зв’язку з поширенням більш заразного штаму Delta, вперше виявленого в Індії.  

У закладах торгівлі та послуг і далі збережеться вимога контролю кількості відвідувачів і дотримання інших заходів безпеки.  

Так званий "паспорт можливостей" (що надає більше свободи вакцинованим людям, а також тим, хто перехворів або має негативний тест) і далі буде використовуватися на великих масових подіях, де немає фіксованих сидячих місць. Кількість учасників на заходах, де вимагається паспорт, більше не буде обмежуватися.

У закритих приміщеннях заходи будуть можливі із заповненням місць на 75% та рекомендується використовувати маски. 

Правила перетину кордону залишаються без змін.

Попередній етап послаблення карантину почався з 1 червня і стосувався правил відвідання школи, кількості людей у торгових закладах, організації концертів, роботи ресторанів, казино та нічних клубів.

Теми: карантинЛитвакоронавірус


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