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Литва с 1 июля отменяет карантин

Понедельник, 28 июня 2021, 15:09
Литва с 1 июля отменяет карантин

Литва с 1 июля отменяет карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса в ноябре 2020 года, но некоторые ограничения продолжат действовать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Решение было принято после того, как на прошлой неделе государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия указала на то, что количество новых заражений продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

В заведениях торговли и услуг и дальше сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности.

Так называемый "паспорт возможностей" (предоставляющий больше свободы вакцинированным людям, а также тем, кто переболел или имеет отрицательный тест) и далее будет использоваться на больших массовых событиях, где нет фиксированных сидячих мест. Однако теперь количество участников на мероприятиях, где требуется паспорт, больше не будет ограничиваться.

В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75% и рекомендуется использовать маски.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

Предыдущий этап ослабления карантина начался с 1 июня и касался правил посещения школы, количества людей в торговых заведениях, организации концертов, работы ресторанов, казино и ночных клубов.

Темы: карантинЛитвакоронавирус
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