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Меркель продовжує наполягати на необхідності переговорів ЄС з Росією

Понеділок, 28 червня 2021, 15:45

Переговори Європейського Союзу з Росією були б корисними з низки питань, і не в останню чергу через можливість прямо сказати президенту Росії Владіміру Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Тут я вважаю, що краще не лише поговорити між собою, але і протистояти президенту Росії і сказати, що на такій основі не може бути плідної співпраці", - сказала Меркель.

У п'ятницю лідери Європейського Союзу відхилили франко-німецьку пропозицію провести саміт з Росією після того, як Польща та країни Балтії заявили, що вона надішле неправильне повідомлення в час погіршення зв'язків між Сходом та Заходом.

"Відносини між Росією та Європейським Союзом на даний момент насправді не є хорошими, але навіть під час "холодної війни" люди спілкувались між собою, тому я думаю, що мовчання не сприяє вирішенню проблем", - сказала Меркель.

Водночас вона додала, що лідери ЄС визначили проблеми, які вони хочуть вирішити з Росією, і доручили чиновникам розглянути формати та умови, за яких переговори з Москвою можуть тривати.

"Це означає, що ми зробили крок вперед, але ми ще не досягли своєї мети", - сказала вона.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті виступили за вибіркову взаємодію з РФ, однак запропонували високому представникові підготувати варіанти обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції.

Теми: МеркельРосіяПутінЄС


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