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Меркель продолжает настаивать на необходимости переговоров ЕС с Россией

Понедельник, 28 июня 2021, 15:45

Переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов, и не в последнюю очередь для того, чтобы прямо сказать президенту России Владимиру Путину, что кибератаки не является основанием для продуктивных отношений.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и противостоять президенту России и сказать, что на такой основе не может быть плодотворного сотрудничества", - сказала Меркель.

В пятницу лидеры Европейского Союза отклонили франко-германское предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это пошлет неправильный сигнал во время ухудшения связей между Востоком и Западом.

"Отношения между Россией и Европейским Союзом на данный момент на самом деле не являются хорошими, но даже во время "холодной войны" люди общались между собой, поэтому я думаю, что молчание не способствует решению проблем", - сказала Меркель.

В то же время она добавила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они согласились, что хотят решить с Россией, и поручили чиновникам рассмотреть форматы и условия, при которых переговоры с Москвой могут продолжаться.

"Это означает, что мы сделали шаг вперед, но мы еще не достигли своей цели", - сказала она.

Напомним, лидеры Евросоюза на саммите выступили за выборочное взаимодействие с РФ, однако предложили высокому представителю ЕС подготовить варианты ограничительных мер, включая экономические санкции.

Темы: МеркельРосcияПутинЕС


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