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У Туреччині в ДТП постраждали 5 туристів з України

Понеділок, 28 червня 2021, 16:26
У Туреччині в ДТП постраждали 5 туристів з України
Ege Haber

У районі Сьоке турецької провінції Айдин 26 червня розбився мікроавтобус з туристами, постраждали 5 українців.

Джерело: турецьке видання Ege Haber, речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Деталі: ДТП сталася близько 6 ранку.

Мікроавтобус з невідомої причини вийшов з-під контролю і врізався в автомобіль на протилежній смузі.

Внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, з них 5 туристів, а також водії та один пасажир автомобіля.

 
Ege Haber

Постраждалі були госпіталізовані. Поліція почала розслідування.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив, що в Туреччині внаслідок ДТП 26 червня п'ятеро українців отримали незначні травми.

"26 червня поблизу м.Дідім у провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів. П'ять українців отримали незначні травми", - розповів речник відомства.

Він додав, що українцям відразу ж була надана медична допомога, і того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаДТП
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