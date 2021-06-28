В Турции в ДТП пострадали 5 туристов из Украины

В районе Сёке турецкой провинции Айдын 26 июня разбился микроавтобус с туристами, пострадали 5 украинцев.

Источник: турецкое издание Ege Haber, спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: ДТП произошло около 6 утра.

Микроавтобус по неизвестной причине вышел из-под контроля и врезался в автомобиль на противоположной полосе.

В результате ДТП пострадали 9 человек, из них 5 туристов, а также водители и один пассажир автомобиля.

Ege Haber

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция начала расследование.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что в Турции в результате ДТП 26 июня пятеро украинцев получили незначительные травмы.

"26 июня вблизи г.Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов. Пять украинцев получили незначительные травмы", - рассказал спикер ведомства.

Он добавил, что украинцам сразу же была оказана медицинская помощь, и в тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.