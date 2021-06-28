Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Турции в ДТП пострадали 5 туристов из Украины

Понедельник, 28 июня 2021, 16:26
Ege Haber

В районе Сёке турецкой провинции Айдын 26 июня разбился микроавтобус с туристами, пострадали 5 украинцев.

Источник: турецкое издание Ege Haber, спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: ДТП произошло около 6 утра.

Микроавтобус по неизвестной причине вышел из-под контроля и врезался в автомобиль на противоположной полосе.

В результате ДТП пострадали 9 человек, из них 5 туристов, а также водители и один пассажир автомобиля.

 
Ege Haber

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция начала расследование.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что в Турции в результате ДТП 26 июня пятеро украинцев получили незначительные травмы.  

"26 июня вблизи г.Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов. Пять украинцев получили незначительные травмы", - рассказал спикер ведомства.

Он добавил, что украинцам сразу же была оказана медицинская помощь, и в тот же день их выписали из больницы. Страховая компания покрыла расходы на лечение.

По предварительной версии, причиной ДТП стала ошибка водителя.

Темы: ТурцияДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"

В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid

ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Британия зафиксировала самое высокое количество случаев коронавируса с конца января

Евро-2020: Швейцария в серии пенальти переиграла чемпионов мира

Зеленский наградил орденами двух авторов Конституции

Все новости...
Турция
У турецкого курортного города Мармарис бушуют лесные пожары
Турция решила отменить комендантский час
Россия хочет поговорить с Турцией про "затягивание Украины в НАТО"
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: угроза штамма Delta, матчи "Евро-2020"
07:35
Сутки в зоне ООС: два обстрелы, ранен боец
07:20
Facebook впервые достиг стоимости более $1 триллиона
06:41
В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid
06:21
"Мы продолжаем работать с австрийцами" – Госдеп об экстрадиции Фирташа
05:45
Байден не планирует посещать Олимпийские игры в Токио – Белый дом
04:51
Индия опередила США по количеству прививок против Covid
04:08
ОбновленоСитуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН
03:12
Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма
02:35
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами – СМИ
Все новости...