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У Німеччині другий ножовий напад за три дні, двоє поранених

Понеділок, 28 червня 2021, 16:39
У Німеччині другий ножовий напад за три дні, двоє поранених

Невідомий нападник поранив ножем двох перехожих у німецькому місті Ерфурт, що є адміністративним центром федеральної землі Тюрингія на сході Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на DW.

Напад було скоєно вранці у понеділок. Обох поранених з різаними ранами доставили до місцевої лікарні, про важкість їхніх поранень не повідомляється.

Нападнику вдалося втекти з місця злочину, у місті розгорнулася спецоперація поліції із залученням вертольоту для його пошуку і затримання.

За даними правоохоронців, зловмиснику від 20 до 30 років, він має світле волосся та шрами на обличчі, розмовляє німецькою. Мотиви нападу невідомі.

Нагадаємо, 26 червня чоловік з ножем атакував людей на центральній площі у місті Вюрцбург. Внаслідок нападу три людини загинули та ще багато отримали поранення.

У МВС розповіли, що жертвами нападу стали "в основному жінки" різного віку. Втім, досі невідомо, чи має молодий чоловік явні проблеми з ментальним здоров’ям та чи було його метою вбити саме жінок. 

Нападник виявився 24-річним сомалійцем, який з 2015 року жив у Вюрцбурзі. За інформацією ЗМІ, він був відомий поліції у минулому, але не через політично мотивовані злочини, і нещодавно був зареєстрований в притулку для безхатченків. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччина
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