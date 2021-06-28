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В Германии второе ножевое нападение за три дня, двое раненых

Понедельник, 28 июня 2021, 16:39
В Германии второе ножевое нападение за три дня, двое раненых

Неизвестный нападающий ранил ножом двух прохожих в немецком городе Эрфурт, что является административным центром федеральной земли Тюрингия на востоке Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Нападение было совершено утром в понедельник. Оба раненых с резаными ранами доставили в местную больницу, о тяжести их ранений не сообщается.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, в городе развернулась спецоперация полиции с привлечением вертолета для его поиска и задержания.

По данным правоохранителей, злоумышленнику от 20 до 30 лет, он светлые волосы и шрамы на лице, говорит по-немецки. Мотивы нападения неизвестны.

Напомним, 26 июня мужчина с ножом атаковал людей на центральной площади города Вюрцбург. В результате нападения три человека погибли и еще многие получили ранения.

В МВД рассказали, что жертвами нападения стали "в основном женщины" разного возраста. Впрочем, пока неизвестно, имеет ли молодой человек явные проблемы с ментальным здоровьем и было его целью убить именно женщин.

Позже полиция объявила, что нападающий - 24-летний мужчина из Сомали, который с 2015 года жил в Вюрцбурге. По информации издания, его зовут Джибриль А. и он был известен полиции в прошлом, но не из-за политически мотивированных преступлений.

Недавно он был зарегистрирован в приюте для бездомных.

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Темы: Германия
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