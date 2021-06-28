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Ізраїльтян штрафуватимуть за відвідування Росії та ще ряду країн

Понеділок, 28 червня 2021, 17:02
Ізраїльтян штрафуватимуть за відвідування Росії та ще ряду країн

Ізраїль ввів штрафи для своїх громадян за відвідування країн із максимальним рівнем загрози зараження COVID-19.

Джерело: Newsru.co.il

Деталі: 27 червня уряд Ізраїлю схвалив введення штрафу за відвідування ізраїльтянами країн, включених міністерством охорони здоров'я до списку держав із максимальним рівнем загрози зараження. Виїзд до такої країни тягтиме за собою штраф у розмірі 5000 шекелів (близько 1300 євро).

В даний час у списку "країн максимального ризику" перебувають Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Росія.

З 29 червня набуде чинності положення, яке зобов'язує всіх ізраїльтян старше 16 років при вильоті з Ізраїлю заповнювати в аеропорту декларацію, в якій вони зобов'язуються під час поїздки за кордон не відвідувати країни з "чорного списку".

27 червня міністерство охорони здоров'я повідомило про включення Білорусі та Киргизії до списку країн з високим рівнем захворюваності, поїздки до яких не рекомендуються. До цього списку вже включені Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Туніс. При цьому в міністерстві охорони здоров'я відзначають: якщо найближчим часом обстановка в цих країнах не покращиться, вони будуть внесені до "списку країн максимального ризику".

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькоронавірус
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