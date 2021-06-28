Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ізраїльтян штрафуватимуть за відвідування Росії та ще ряду країн

Понеділок, 28 червня 2021, 17:02

Ізраїль ввів штрафи для своїх громадян за відвідування країн із максимальним рівнем загрози зараження COVID-19.

Джерело: Newsru.co.il

Деталі: 27 червня уряд Ізраїлю схвалив введення штрафу за відвідування ізраїльтянами країн, включених міністерством охорони здоров'я до списку держав із максимальним рівнем загрози зараження. Виїзд до такої країни тягтиме за собою штраф у розмірі 5000 шекелів (близько 1300 євро).

В даний час у списку "країн максимального ризику" перебувають Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Росія.

З 29 червня набуде чинності положення, яке зобов'язує всіх ізраїльтян старше 16 років при вильоті з Ізраїлю заповнювати в аеропорту декларацію, в якій вони зобов'язуються під час поїздки за кордон не відвідувати країни з "чорного списку".

27 червня міністерство охорони здоров'я повідомило про включення Білорусі та Киргизії до списку країн з високим рівнем захворюваності, поїздки до яких не рекомендуються. До цього списку вже включені Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Туніс. При цьому в міністерстві охорони здоров'я відзначають: якщо найближчим часом обстановка в цих країнах не покращиться, вони будуть внесені до "списку країн максимального ризику".

Теми: Ізраїлькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"

У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid

ОновленоСитуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Британія зафіксувала найвищу кількість випадків коронавірусу з кінця січня

Євро-2020: Швейцарія у серії пенальті переграла чемпіонів світу

Зеленський нагородив орденами двох авторів Конституції

Усі новини...
Ізраїль
Ізраїльський уряд схвалив призначення нового посла в Україні
Ізраїль побоюється розгортання ядерної програми Ірану за президента Раісі
Палестина скасувала угоду з Ізраїлем на обмін вакцинами
Останні новини
09:09
Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac
09:01
Байден про РФ: "Можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах"
08:45
Глава Євроради відповів на вихід Мінська зі "Східного партнерства"
08:30
Кулеба відреагував на заяву Білорусі про вихід зі "Східного партнерства"
08:21
За добу в Україні 182 хворих на COVІD-19 і 322 госпіталізованих
08:00
Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"
07:35
Доба в зоні ООС: два обстріли, поранений боєць
07:20
Facebook вперше сягнув вартості в понад $1 трильйон
06:41
У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid
06:21
"Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа
Усі новини...