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Израильтян будут штрафовать за посещение России и еще ряда стран

Понедельник, 28 июня 2021, 17:02

Израиль ввел штрафы для своих граждан за посещение стран с максимальным уровнем угрозы заражения COVID-19.

Источник: Newsru.co.il

Детали: 27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в такую страну повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей (около 1300 евро).

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Темы: Израилькоронавирус


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