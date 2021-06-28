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Білорусь призупинила участь у "Східному партнерстві" і відкликає посла в ЄС

Понеділок, 28 червня 2021, 17:28
фото БЕЛТА

Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Білорусі.

Рішення пояснюється санкціями ЄС, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair.

Також повідомляється, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

Крім того, постійний представник Білорусі при ЄС відгукується в Мінськ для консультацій.

"Главі Представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", - йдеться в заяві.

МЗС також оголосив, що у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам європейських структур і особам з країн Європейського союзу, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Нагадаємо, 24 червня ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження.

Теми: БілорусьЄС


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