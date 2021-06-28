Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" и отзывает посла в ЕС

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Беларуси.

Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против режима Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Кроме того, постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

"Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в заявлении.

МИД также объявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран Европейского союза, "которые содействовали введению ограничительных мер".

"Восточное партнерство" --внешнеполитическая инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Напомним, страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдени.