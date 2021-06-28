ЗМІ повідомили про загоряння судна з українцями й загиблого, МЗС перевіряє

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив негайно перевірити інформацію про загорання судна з одеситами, на якому, за деякими даними, загинув українець.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, Seafarers Journal

всі фото Seafarers Journal

Дослівно: "Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України".

Деталі: Видання Seafarers Journal повідомляє, що в районі Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого перебували одеські моряки.

У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні.

Надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж перебуває без зв'язку.

Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки до Сінгапуру. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською затокою в машинному відділенні судна почалося загоряння.